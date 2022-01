Montenegro: vicepremier Abazovic, primo ministro Krivokapic potrebbe dimettersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si possono escludere le dimissioni imminenti del premier montenegrino, Zdravko Krivokapic. Lo ha detto il vice primo ministro e leader del Movimento civico Ura, Dritan Abazovic, che ha specificato di non stare parlando sulla base di informazioni in suo possesso ma di ritenere questo sviluppo logico vista la mozione di sfiducia che pende sull'esecutivo. "Questo governo finirà il suo mandato il 4 febbraio, se nel frattempo il primo ministro non si dimette", ha detto Abazovic a "Prva Tv". Il vicepremier ha sottolineato che il Montenegro ha bisogno di riforme radicali e sostanziali e di passi seri in termini di stato di diritto, e ha accusato il partito Montenegro democratico di dire falsità, indicandolo come responsabile della caduta del governo. (Seb)