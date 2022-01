Quirinale: Di Maio, grazie Mattarella, ripartiamo da sua disponibilità e instancabile lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Grazie Presidente Mattarella: ripartiamo dalla sua disponibilità, dal suo valore, dal suo instancabile lavoro. Lo ha scritto su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "Ora continuiamo a impegnarci tutti per il Paese, con serietà e senso di responsabilità. La nostra bussola è l'amore per l'Italia, per l'Italia che vuole stabilità e rilancio", ha aggiunto il titolare della Farnesina. "Da oggi stesso riprendiamo la strada maestra, quella che porta alla piena ripartenza", ha concluso Di Maio. (Res)