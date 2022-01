Quirinale: Casellati, sinceri auguri a Mattarella, sarà ispirazione e guida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Desidero esprimere al presidente Mattarella i più sinceri auguri per questo secondo mandato, che gli consentirà di esercitare con rinnovata determinazione la funzione di garante della Costituzione in una fase molto delicata per il futuro del Paese, che ci vede impegnati ad affrontare le sfide economiche e sociali connesse alla ripresa dalla pandemia" dichiara la presidente del Senato Elisabetta Casellati, che questa sera si è recata insieme al presidente della Camera Roberto Fico al Quirinale per comunicare al presidente Sergio Mattarella l’esito della votazione odierna. "Sono certa che il suo autorevole esempio ci sarà di ispirazione e guida nell’affrontare queste sfide. Buon lavoro, presidente", conclude la presidente di palazzo Madama. (Rin)