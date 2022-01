Quirinale: Casini, mio nome poteva solo unire, ma non è bastato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun rammarico “perché, nella politica, queste cose sono all'ordine del giorno”. Lo ha dichiarato l’ex presidente della Camera dei deputati, Pier Ferdinando Casini, uscendo da Montecitorio. “Il mio nome poteva solo unire, ma non è stato sufficiente, perché qualcuno non si è sentito unito: la soluzione finale è quella più importante, e cioè rimettere al centro la politica e il Parlamento”, ha detto, aggiungendo che il presidente Mattarella rappresenta anche l'esperienza di un “parlamentare di lungo corso, di un uomo delle istituzioni: c'è la necessità che, in un Paese moderno come il nostro, ci siano la tecnica e la politica". (Rin)