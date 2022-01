© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Felicitazioni per la rielezione alla presidenza della Repubblica a Sergio Mattarella. Così su Twitter il presidente della Svizzera, Ignazio Cassis. "Con l’Italia condividiamo 800 chilometri di confine, una lingua, importanti legami economici e numerose convergenze in politica estera. Spero di ospitarla in Svizzera già nel 2022", ha scritto Cassis nel suo messaggio di auguri. (Geb)