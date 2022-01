Quirinale: Gualtieri, grazie presidente, buon lavoro a nome delle romane e dei romani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Con la rielezione di Sergio Mattarella il Parlamento assicura all’Italia la guida più autorevole e una garanzia di stabilità e di unità in anni decisivi. Grazie Presidente per la generosità e il senso di responsabilità. Anche a nome delle romane e dei romani, buon lavoro". Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. (Com)