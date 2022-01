Quirinale: Barelli (FI), rielezione Mattarella consente a Paese di preservare stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "La rielezione al Quirinale di Sergio Mattarella consente al Paese di preservare quella stabilità istituzionale indispensabile per affrontare con il necessario equilibrio le sfide della pandemia e della ripartenza. Il presidente Berlusconi e Forza Italia, coerentemente con la storia e i valori che ci contraddistinguono da sempre, hanno percorso la strada della responsabilità, innanzitutto nei confronti del Paese. In una fase politica assai complicata, resa ancora più complessa dalle contingenze del momento, l'autorevolezza e il garbo istituzionale di Sergio Mattarella rappresentano anche per il Parlamento l'approdo naturale e più sicuro". Lo afferma, in una nota, Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia. (Com)