Quirinale: Mulè, Mattarella garante della Costituzione e delle istituzioni

23 luglio 2021

- L'atteggiamento di grande responsabilità ha prevalso e quindi “basta veti, basta stop, basta toto nomi: chiudiamo questa bella pagina di concordia nazionale con l'elezione del presidente Mattarella, visto che non si è riusciti a trovare un'altra figura che mettesse d'accordo la maggioranza obiettivamente insufficiente in Parlamento”. Lo ha detto a “Controcorrente”, su Rete 4, Giorgio Mulè, sottosegretario alla Difesa e deputato di Forza Italia. “Il centrodestra ha lavorato in tutti i modi per trovare una convergenza con il centrosinistra su altri nomi di altissimo profilo: non ci siamo riusciti, ne abbiamo preso atto e abbiamo quindi messo sul tavolo il nome del presidente Mattarella trovando una quadra in cui a vincere è l'Italia”, ha detto. (Rin)