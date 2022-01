Quirinale: Vincenzi (Pd), grazie Mattarella, guida sicura in un momento importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Presidente del Consiglio regionale del Lazio

24 luglio 2021

- "Grazie al Presidente Sergio Mattarella, una guida sicura in un momento importante per il nostro Paese. Un ringraziamento al Segretario Enrico Letta per il lavoro svolto in questi giorni di difficili trattative". Così in una nota Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio (Com)