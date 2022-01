© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Parlamentari euforici per non aver cambiato nulla e aver costretto Mattarella a un altro mandato. Cosa festeggiano? Che lo stipendio è salvo". Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che pubblica un video con parlamentari che festeggiano nel Transatlantico della Camera il momento del raggiungimento del quorum da parte di Sergio Mattarella per la presidenza della Repubblica. (Rin)