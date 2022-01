Quirinale: Mura (Pd), Mattarella è risposta che il Paese attendeva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'elezione del presidente Mattarella “è la risposta che il Paese attendeva: l'investitura di un grande custode delle istituzioni arriva dal Parlamento che, esercitando in pieno le sue prerogative, ha risolto una situazione che rischiava di andare fuori controllo”. Lo afferma la presidente della commissione Lavoro alla Camera dei deputati, Romina Mura (Pd). “Non è il momento delle rivendicazioni, ma è innegabile che il Partito democratico ha tenuto la barra dritta, abbiamo agito come comunità unita intorno a Enrico Letta, Debora Serracchiani e Simona Malpezzi e badato sempre e solo al bene del Paese”, ha detto, aggiungendo che il dialogo tenuto vivo nel centrosinistra è stata una prova di serietà e responsabilità. (Com)