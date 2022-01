Quirinale: D'Incà, grazie Mattarella per grande generosità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, osserva: "In un momento della nostra storia repubblicana così complesso politicamente, il Parlamento si è rivolto ancora al presidente Mattarella che per sette anni è stato garante equilibrato e voce salda dei principi della nostra Costituzione. I grandi elettori, anche sull’onda di un forte sentimento emerso nel Paese, hanno scelto così di garantire la stabilità, in una fase ancora molto delicata, attraverso la rielezione del presidente Mattarella e la continuazione del grande lavoro che il presidente Draghi sta portando avanti al governo". L'esponente dell'esecutivo aggiunge su Facebook: "Una richiesta ascoltata trasversalmente da tutti i partiti che stanno sostenendo il governo e che si è tradotta nel voto dell’aula per dare al presidente Mattarella un nuovo mandato, a garanzia della Costituzione e delle nostre istituzioni. Ringraziamo il presidente per la grande generosità nell’accettare la richiesta proveniente dalla stragrande maggioranza delle forze parlamentari e dei presidenti delle Regioni. Si tratta di uno straordinario insegnamento per chi ricopre ruoli di responsabilità ad anteporre l’interesse del Paese - conclude D'Incà -, mettendosi a disposizione del bene comune". (Rin)