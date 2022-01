© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A nome del Consiglio comunale di Milano, esprimo l'augurio di un buon lavoro. La sua disponibilità e l'enorme impegno per il Paese sono un esempio per tutti noi". È quanto dichiara la Presidente del Consiglio comunale di Milano, Elena Buscemi, a seguito dell'elezione del Presidente della Repubblica. (Com)