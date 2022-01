© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Superato ora il quorum, Mattarella è rieletto presidente. Una gioia personale ancora prima di una grande soddisfazione politica nel vedere il Parlamento scegliere, in sintonia con il Paese, la strada migliore per dare stabilità e sicurezza al Paese". Lo scrive in un tweet il ministro della Cultura, Dario Franceschini. (Rin)