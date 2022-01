Business news: Cina, possibile incremento spesa tecnologica del 40 per cento nella provincia dello Zhejiang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione dello Zhejiang, nella Cina orientale, intende aumentare del 40 per cento la spesa per il comparto tecnologico nel 2022, nel tentativo di promuovere l'innovazione e favorire l'autosufficienza del Paese. Lo scrive il quotidiano edito a Hong Kong "South China Morning Post", aggiungendo che i funzionari locali hanno dichiarato di voler alleggerire l'onere finanziario per soggetti e imprese di 47,42 miliardi di dollari per l'anno in corso. La provincia "attuerà pienamente politiche fiscali agevolate e cercherà il maggior sostegno da parte del governo di Pechino", si legge nell'ultimo rapporto di lavoro pubblicato dall'amministrazione, che intende approfondire lo sviluppo di settori quali circuiti integrati, sicurezza digitale e informatica quantistica. Le nuove politiche estenderebbero così il sostegno prestato dall'amministrazione locale ai settori del digitale, in primis l'e-commerce. Nel 2021, gli acquisti online a livello provinciale sono infatti aumentati dell'11,6 per cento annuo a quasi 3 mila miliardi di dollari, secondo i dati del governo pubblicati la scorsa settimana. (Cip)