Business news: Panasonic inizierà a produrre nuove batterie per Tesla nel 2023

- Panasonic inizierà nel 2023 la produzione in massa di nuove batterie agli ioni di litio progettate per aumentare del 15 per cento l'autonomia delle auto elettriche, e intende riservare le prime consegne al costruttore di auto elettriche statunitense Tesla. Lo scrive il quotidiano "Nikkei", secondo cui le nuove batterie daranno una spinta competitiva all'azienda giapponese, e dovrebbero garantire ai veicoli elettrici la maggiore autonomia al mondo in rapporto al peso. Panasonic ha intrapreso lo sviluppo delle nuove batterie a 4680 celle proprio su richiesta di Tesla, la cui auto ammiraglia - la Model S - ha una autonomia dichiarata di 650 chilometri con una singola ricarica. Con le nuove batterie, tale autonomia dovrebbe aumentare a 750 chilometri. Ad oggi le batterie rappresentano mediamente il 30 per cento del costo complessivo delle auto elettriche. Data la maggiore efficienza delle nuove batterie di Panasonic, la loro produzione dovrebbe costare dal 10 al 20 per cento in meno a parità di capacità. (Git)