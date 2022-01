Business news: corruzione, peggiorano gli indici di quasi tutti i Paesi dell'Asia meridionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bhutan è il Paese col livello di corruzione percepito più basso di tutta l’Asia meridionale e l’unico della regione con un punteggio superiore alla media globale mentre l’Afghanistan ha il record regionale negativo. È quanto emerge dall’ultimo Indice di percezione della corruzione (Cpi), relativo al 2021, pubblicato dall’organizzazione non governativa Transparency International. La graduatoria classifica i Paesi in una scala da zero, cioè gravemente corrotti, a cento, ovvero molto “puliti”. I risultati regionali sono stati illustrati da Transparency International Bangladesh. Il Bhutan, con 68 punti, è al 25mo posto al mondo per trasparenza, su 180 Paesi valutati, stabile nel punteggio rispetto alla classifica precedente ma in una posizione più in basso. (Inn)