Quirinale: Mugnai (CI), Paese con grande presidente ma piccoli leader dei partiti

19 luglio 2021

- Buon lavoro al presidente Sergio Mattarella, adesso però “è arrivato il momento di riflettere seriamente sul perché il sistema politico della Repubblica per due volte consecutive sia stato costretto letteralmente ad implorare il capo dello Stato a trattenersi al Quirinale". Lo afferma in una nota Stefano Mugnai, vicecapogruppo di Coraggio Italia a Montecitorio. “Al termine di questa settimana affascinante, faticosa, a tratti surreale ed incomprensibile, il Paese si trova con un grande presidente della Repubblica, un grande presidente del Consiglio e con tanti piccoli, piccoli leader di partito: bene, ma non benissimo", ha detto. (Com)