- "Il presidente Mattarella è stato sempre un punto di riferimento per il Paese e per il M5s. A lui va il nostro 'grazie' di cuore per aver accettato di continuare a guidare il Paese. Buon lavoro presidente!". Lo afferma su Facebook la vicepresidente del Senato ed esponente del Movimento cinque stelle, Paola Taverna. (Rin)