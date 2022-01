© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buon lavoro al presidente Mattarella, guida per il nostro Paese, porto sicuro anche nei periodi più turbolenti. Sono sicuro che continuerà a essere non solo un punto di riferimento per la nostra Repubblica, ma anche un simbolo di unità nazionale e un presidio della Costituzione". Lo scrive su Twitter il deputato Questore del Movimento cinque stelle, Francesco D’Uva. (Rin)