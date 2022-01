© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I migliori auguri di buon lavoro al presidente Sergio Mattarella: l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Ania) e il comparto assicurativo “sono e saranno sempre al fianco delle istituzioni per offrire il proprio contributo alla crescita e allo sviluppo del Paese”. Lo afferma in una nota la presidente dell’Associazione, Maria Bianca Farina. (Com)