- Sergio Mattarella è un “punto di riferimento importante per la Repubblica”, e la sua rielezione al Quirinale rappresenta “l’esito migliore dopo non poche traversie: non possiamo che rinnovare la nostra gratitudine e augurargli buon lavoro”. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, parlando con i giornalisti. (Rin)