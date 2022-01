Francia: presidenziali, candidato verde Jadot presenta la sua "Repubblica ecologica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato ambientalista alle elezioni presidenziali francesi, Yannick Jadot, ha presentato oggi durante un comizio a Lione il suo programma per istituire una "Repubblica ecologica" che dovrebbe porre fine all'inazione contro la crisi climatica. L’europarlamentare, davanti a 300 persone, ha presentato per la prima volta il suo nuovo slogan: "Cambiamo!". "È l'appello dei giovani a coloro che distruggono il loro futuro", ha dichiarato Jadot che nei sondaggi si attesta fra il 5 e il 7 per cento. Il candidato ha presentato molte delle sue circa 120 proposte, sottolineando in primis l’importanza della transizione ecologica, annunciando di voler investire "10 miliardi di euro all'anno nella ristrutturazione termica delle abitazioni e degli edifici pubblici". Per i trasporti, ha aggiunto, "investiremo massicciamente nel settore ferroviario, per un importo di 4 miliardi di euro l'anno". Jadot, inoltre, intende "vietare la vendita di nuovi veicoli con combustibili fossili nel 2030” e vuole invece un "piano per favorire la produzione di veicoli elettrici". "Aumenteremo il fondo per le biciclette di 500 milioni di euro all'anno. Ad ogni giovane verrà data in prestito una bicicletta se lo desidera, una bicicletta riparata o una prodotta in Francia", ha aggiunto l’europarlamentare francese. (segue) (Frp)