Francia: presidenziali, candidato verde Jadot presenta la sua "Repubblica ecologica" (2)

- Sul nucleare il candidato ecologista ha ribadito la sua posizione. "Man mano che dispieghiamo energie rinnovabili, man mano che i programmi di risparmio energetico entreranno in vigore, chiuderemo i reattori più vecchi", ha affermato Jadot, insistendo anche sul welfare, proponendo "la costruzione di 700 mila alloggi sociali nel quinquennio", un "reddito di cittadinanza" a 920 euro "accessibile dai 18 anni", e un aumento del salario minimo a 1.500 euro netti entro il 2027. "Sarò il presidente dell'ecologia e del potere di vivere", ha promesso il candidato alle presidenziali. Jadot ha poi parlato delle sue ambizioni anti-austerità, spiegando di voler assumere "200 mila persone nei servizi pubblici", aggiungendo "ai 10 mila reclutamenti previsti fra le forze di polizia, 100 mila infermieri, 3 mila magistrati, 8 mila ufficiali giudiziari, 65 mila insegnanti e fra gli 8 e i 10 mila docenti universitari". Per finanziare queste misure, Jadot vorrebbe creare degli scaglioni dell’imposta sul reddito e una "tassa climatica per chi ha patrimoni superiori ai 2 milioni", che consentirà l’ingresso di “15 miliardi di euro" nelle casse dello Stato. (Frp)