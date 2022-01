Thailandia: 13 esplosioni in una notte, la polizia lancia operazioni contro i sospetti responsabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 13 ordigni sono esplosi nella notte nella città di Yala, nel sud della Thailandia e la polizia ha ucciso due sospetti ribelli dopo un assedio durato 20 ore nella vicina provincia di Narathiwat. Lo riferisce "Channel News Asia", che cita le autorità locali. Sebbene i funzionari non abbiano collegato direttamente i due episodi, le violenze sono arrivate settimane dopo che il governo ha riaperto un dialogo con gli insorti di una minoranza malay-musulmana nella parte meridionale del Paese, a maggioranza buddista. L'assedio si è verificato nella stessa zona, la provincia di Narathiwat, dove venerdì una forza combinata di esercito e polizia ha circondato una casa nel distretto di Ra-ngae, a seguito di una soffiata secondo la quale qui si nascondevano dei sospetti legati agli attentati dinamitardi dell'anno scorso. Le autorità hanno detto di aver cercato di negoziare con i sospetti prima di fare irruzione nella casa. Nell'operazione è rimasto ferito un ranger volontario mentre due sospetti sono stati uccisi. In una delle esplosioni avvenute a Yala, inoltre, una persona è rimasta ferita. Le esplosioni sono avvenute nelle strade vicine a negozi, mercati, un ospedale per animali e un'officina di riparazioni auto, ha detto il vice portavoce della polizia Kissing Phathanachoen .(Fim)