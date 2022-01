© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi in questi giorni, a destra, al centro ed a sinistra, ha lanciato e bruciato candidature di personalità come Casellati, Cartabia, Casini, Belloni, Pera, Riccardi, Moratti, non può ora rivendicare meriti che non ha ma dovrebbe piuttosto riconoscere gli errori commessi". Lo scrive su Twitter il deputato di Forza Italia, Elio Vito. (Rin)