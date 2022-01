Lazio: Europa verde, assemblea iscritti elegge Zaratti e Saraceno nuovi co-portavoce regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Simona Saraceno e Filiberto Zaratti, sono stati eletti co-portavoce di Europa Verde Lazio. "Il Lazio, come il resto del pianeta – hanno affermato i due ambientalisti–, non ha più tempo per politiche che non siano volte a risolvere l'enorme disastro ecologico e ambientale che è sotto gli occhi di tutti. Nei prossimi anni si giocherà gran parte del destino del nostro Pianeta. Le decisioni assunte dai governi nazionali e locali saranno determinanti per sapere se le nuove generazioni avranno un futuro o meno. Anche nella nostra regione, che tornerà al voto tra poco più di una anno, dovremo dare un contributo fondamentale per assicurare che le pubbliche amministrazioni svolgano un ruolo positivo in questa direzione". (Com)