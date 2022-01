Quirinale: Castaldo (M5s), noi lottato per una presidente donna, ma Mattarella persona di altissimo livello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è una persona “di altissimo livello di cui ben conosciamo le capacità, e quanto sia stato importante per il Paese in questi anni bui: lo ringrazio per aver dovuto accettare, suo malgrado, questo sacrificio per il bene del Paese”. Lo scrive su Facebook Fabio Massimo Castaldo, europarlamentare del Movimento 5 Stelle. “Quanto visto nell’ultimo settimana non è stato un belvedere per la politica di questo Paese: abbiamo lottato per eleggere una presidente donna e super partes, per consentire all’Italia di compiere un grande salto culturale, ma certi partiti ed esponenti politici non hanno avuto la coerenza di seguirci”, ha scritto, ringraziando il presidente del Movimento, Giuseppe Conte, per aver “anteposto il futuro dei cittadini e l’immagine delle istituzioni all’interesse personale o partitico”. (Rin)