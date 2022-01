Quirinale: Craxi (FI), grazie Mattarella ma i nodi politico-istituzionali restano aperti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un punto di riferimento per istituzioni pubbliche e private, imprese e professionisti, cittadini che cercano informazione completa e dimensione glocal" Stefania Craxi

Vicepresidente della Commissione Affari Esteri del Senato

18 ottobre 2021

- "Si chiuderà con la rielezione di Sergio Mattarella una partita che si sapeva oltremodo difficile ma che nel corso di questi giorni si era ancor più aggrovigliata. È un risultato a cui giungiamo grazie alla disponibilità del presidente della Repubblica uscente e che, forse, consente una conclusione minimamente ordinata ad una legislatura nata male, caratterizzatasi fin dai suoi primi passi per instabilità, imprevedibilità e variabilità delle alleanze, e che garantisce solo sulla carta un po’ di stabilità ad un Paese chiamato ad affrontare nei prossimi mesi delle sfide immani tanto sul piano economico-sociale che su quello internazionale". Lo afferma in una nota Stefania Craxi, senatore di Forza Italia e vicepresidente della commissione Affari esteri. "Il rischio da scongiurare è quello del pantano, di un lungo stillicidio elettorale che non farà bene né al Paese né alle forze politiche, comprese quelle di opposizione - continua la parlamentare in una nota -. In questo contesto mi auguro che tutto il centrodestra di governo possa ritrovare una unità d’intenti e d’azione, schivando i fumi tossici di questi giorni". (segue) (Com)