Quirinale: Craxi, grazie Mattarella ma i nodi politico-istituzionali restano aperti (2)

- Craxi prosegue: "Inoltre, la rielezione di Mattarella, che sarebbe sbagliato oltreché offensivo considerare come un mero ripiego, non può però occultare ancora una volta i mali che affliggono politica ed istituzioni. Bisogna prendere atto della perdurante crisi di sistema che, tra alti e bassi, si protrae ormai da un quarto di secolo e che richiede una risposta che guardi al futuro e non al passato e che non può né partire né limitarsi dal solo tema della legge elettorale e riguarda la stessa forma di governo che, come testimoniano questi giorni e l’esperienza di questi decenni, necessaria di una svolta in senso presidenziale". (Com)