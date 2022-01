© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avevamo una opzione di garanzia, fuori quota, quella del presidente Mattarella, che ha sempre ricevuto un unanime apprezzamento da parte della comunità del M5s. Mattarella non ha bisogno di presentazioni". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, in una conferenza stampa a Montecitorio, in merito all'elezione del capo dello Stato. (Rin)