Libia: accesso a Paese negato a candidato presidenziali El Shtoui

- Il candidato alle presidenziali libiche Ismail El Shtoui non è potuto entrare nel suo Paese in quanto fermato dalle autorità libiche al confine con l'Egitto. Lo ha dichiarato lo stesso candidato in un video pubblicato su Facebook, in cui afferma che, mentre provava a entrare in Libia dalla città costiera egiziana di Salloum, le autorità libiche lo hanno fermato. El Shtoui ha poi dichiarato che si stava recando nel suo Paese per "consegnare alcuni documenti relativi alla nomina di un nuovo governo", ma che ciò non è al momento possibile a causa delle "autorità dell'est della Libia che me lo vogliono impedire". Infine, nel video, El Shtoui dichiara che quando era stato a Tripoli "la gente lo aveva accolto e rispettato, a differenza di quanto visto nell'est del Paese".(Lit)