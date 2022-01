Quirinale: Conte, con rielezione Mattarella ha vinto il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ci sentiamo vincitori né sconfitti in nessuna tappa di questa battaglia. Ha vinto il Paese, la possibilità di avere per i prossimi sette anni un presidente della Repubblica di assoluta garanzia, di alto profilo morale. Non è un compromesso al ribasso". Lo ha affermato il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, in una conferenza stampa a Montecitorio, in merito alla rielezione al Quirinale di Sergio Mattarella. (Rin)