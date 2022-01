Afghanistan: Sereni, dovere morale aiutare popolo, diritti delle donne vanno rispettati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "Le storie che giungono dall'Afghanistan testimoniano il rischio imminente, grave e preoccupante a cui le donne e le ragazze afghane sono esposte". Lo ha detto in un videomessaggio al panel "Re-Sisters - sorelle nella resistenza. Storie di donne afghane" la vice ministra degli Esteri Marina Sereni, che ha aggiunto: "Non è solo la loro vita ad essere in pericolo, ma l'aspirazione legittima ad un futuro dignitoso, il rispetto della persona, il diritto ad essere protagoniste delle proprie scelte personali, professionali e politiche, è la capacità delle donne afghane di contribuire al futuro del proprio Paese ad essere in evidente pericolo". (segue) (Com)