Afghanistan: Sereni, dovere morale aiutare popolo, diritti delle donne vanno rispettati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le donne e le ragazze afghane - ha proseguito Sereni - stanno dando prova di grande coraggio e determinazione, di resilienza e di abnegazione, per non perdere i progressi raggiunti nei vent'anni di presenza della comunità internazionale in Afghanistan. Con l'arrivo a Kabul dei talebani la situazione è precipitata, ma anche in questo scenario l'attenzione alla condizione delle donne è essenziale. Per questo nel Piano italiano per il popolo afghano, che prevede il finanziamento di iniziative umanitarie attuate dalle principali organizzazioni internazionali, abbiamo voluto dare centralità alla tutela delle donne e delle ragazze". (segue) (Com)