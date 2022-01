Afghanistan: Sereni, dovere morale aiutare popolo, diritti delle donne vanno rispettati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A questo fine, ha detto ancora la vice ministra, "abbiamo predisposto specifiche linee guida che consentono alla nostra Rete diplomatico-consolare di trattare in via prioritaria le domande di visto presentate da cittadine afghane in condizioni di difficoltà e abbiamo co-firmato un protocollo d'intesa per l'apertura di un corridoio umanitario a favore di cittadini e cittadine afghane rifugiatisi sul territorio di Pakistan e Iran. Stiamo inoltre sostenendo la realizzazione di progetti di accoglienza ad hoc per le cittadine afghane non incluse in tali percorsi, ma ugualmente in bisogno di urgente aiuto. In tale contesto, siamo particolarmente fieri di poter presto accogliere in Italia le numerose attiviste afghane segnalate da UN women. Anche per il 2022, stiamo ragionando su una molteplicità di iniziative dedicate alle donne e alle ragazze afghane. Abbiamo il dovere morale, oltre che un preciso impegno politico, di non lasciare quel Paese, quella popolazione a sé stessa. Ciascuna donna afghana - ha concluso Sereni - deve poter vivere in sicurezza, con dignità, e vedere pienamente rispettati il proprio diritto all'istruzione, al lavoro, alla partecipazione alla vita politica, sociale, economica e culturale del Paese, e alla libertà di movimento e di espressione". (Com)