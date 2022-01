© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Volevamo un presidente donna non per una questione di formalità. E' stata una battaglia vera, ma abbiamo trovato difficoltà e non siamo riusciti a vincerla". Lo ha affermato il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, in una conferenza stampa a Montecitorio, in merito all'elezione del presidente della Repubblica. (Rin)