Quirinale: Conte, ci sarà momento per chiarimenti interni M5s

18 ottobre 2021

- "Questo è il momento di rimanere concentrati e per gli aspetti" di contrasto nel Movimento cinque stelle sull’elezione del capo dello Stato "ci saranno occasioni per i necessari chiarimenti". Lo ha affermato il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, rispondendo in conferenza stampa ad una domanda su una nota di ieri sera in cui il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, definiva "indecoroso" bruciare la candidatura di Elisabetta Belloni per il Quirinale. (Rin)