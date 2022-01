Quirinale: Pollastrini (Pd), Italia ben rappresentata, da domani riflettere su urgenze sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- La certezza “c'è, l'Italia sarà ancora rappresentata con autorevolezza e umanità: la saggezza di Enrico Letta è stata decisiva per evitare che in un falò generale di nomi bruciasse anche la credibilità della democrazia”. Lo afferma in una nota Barbara Pollastrini, deputata del Partito democratico. “Da domani ci sarà da riflettere, e molto, sulle urgenze sociali, le emergenze istituzionali, le disuguaglianze crescenti: ma con Sergio Mattarella e Mario Draghi un riferimento c'è”, ha detto. (Com)