Decreto Sostegni: Gallone (FI), no a nuova norma su cessione credito

- Forza Italia esprime “grande preoccupazione per la modifica sulla cessione del credito, contenuta nel decreto Sostegni ter appena pubblicato in gazzetta ufficiale: l’articolo 28, riducendo ad un solo passaggio la cessione del credito e cambiando le regole in corso, bloccherà contratti in essere, imporrà una drastica frenata al settore edile e penalizzerà imprese e famiglie che avevano avviato lavori di ristrutturazione, anche sfruttando i bonus edilizi introdotti grazie a noi”. Lo afferma in una nota Alessandra Gallone, vicepresidente dei senatori di Forza Italia e responsabile nazionale del dipartimento Ambiente del partito. “Condividiamo certamente la necessità di porre dei paletti contro eventuali truffe, che possono essere evitate ad esempio attraverso maggiori controlli, ma ribadiamo assoluta contrarietà a una modifica, oltretutto fatta in corso d'opera, che danneggia principalmente i cittadini onesti”, ha detto, aggiungendo che Forza Italia presenterà emendamenti con l'obiettivo di ripristinare una norma “che si stava dimostrando efficace e che rappresentava una spinta in più per un comparto come quello edile bloccato dalla crisi e in graduale ripresa". (Com)