© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento cinque stelle "non deve giustificarsi di nulla. Anche sulla trattativa per delle figure femminili” per il Quirinale. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio. Sulla candidatura femminile, ha ricordato, "sono stato delegato dalla coalizione a negoziare con Salvini". (Rin)