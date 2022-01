Quirinale: Sisto, Mattarella garanzia di un percorso virtuoso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una maggioranza “tanto ampia come quella attuale rendeva molto difficile la convergenza su una figura diversa da quella di Sergio Mattarella: e d'altra parte, dopo la possibilità che al Colle andasse il presidente Berlusconi e la sua rinuncia, la soluzione non poteva che essere altrettanto autorevole". Lo ha detto al Tg1 Francesco Paolo Sisto, deputato di Forza Italia e sottosegretario alla Giustizia. "Era indispensabile che il capo dello Stato non costituisse un elemento di rottura rispetto al percorso virtuoso che il Paese ha intrapreso, con le riforme e il Pnrr, per uscire dalle secche della pandemia: Silvio Berlusconi, come sempre, lo ha compreso e indicato per primo”, ha detto. (Rin)