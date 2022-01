© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con testo corretto alla fonte - "L’Italia ha bisogno di responsabilità e di unità e Forza Italia, così come indicato dal presidente Silvio Berlusconi, sosterrà la riconferma di Sergio Mattarella al Quirinale. Punto di riferimento autorevole per i tutti gli italiani, ineguagliabile custode dei valori repubblicani, nonché garanzia della credibilità internazionale. Con il presidente del Consiglio Mario Draghi, assicurerà la stabilità di cui necessita il Paese e la continuità dell’azione di governo". Lo dichiara in una nota il sottosegretario di Stato ai Rapporti con il Parlamento, Deborah Bergamini. (Com)