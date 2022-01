Latina: ladri in trasferta da Roma arrestati da agenti della Capitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad un certo punto la banda ha deciso di agire e la donna, gettando in terra delle monete, ha attirato l'attenzione di una signora, mentre un complice si è impossessato della borsa lasciata incautamente sul sedile dell'autovettura, per poi dirigersi verso una macchina dove ad attenderlo c'era un terzo individuo. Prima che i tre malviventi potessero allontanarsi, sono stati bloccati dagli agenti e accompagnati presso questi uffici, mentre la borsa è stata restituita alla legittima proprietaria. Al termine delle formalità di rito gli arrestati sono trattenuti presso le camere di sicurezza, in attesa di essere condotti innanzi al Tribunale di Latina lunedì prossimo. (Roma)