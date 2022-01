Kosovo: manifestazione a Pristina contro aumento delle tariffe dell'energia elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta oggi nel centro di Pristina una manifestazione contro il rincaro delle tariffe dell'energia elettrica con il motto "Non un centesimo in più". Secondo quanto riportato dal quotidiano "Telegrafi", u manifestanti hanno chiesto che le tariffe proposte dall'Ufficio di regolamentazione dell'energia (Ero) non venga approvata e la nazionalizzazione della Società per la distribuzione dell'energia del Kosovo (Keds). L'Ero ha aperto con la sua proposta per le modifiche delle tariffe dell'elettricità un ampio dibattito che dovrebbe portare ad un voto del Parlamento nella giornata di venerdì 28 gennaio. Il presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ero, Ymer Fejzullahu, in un incontro di quattro ore con la commissione per gli Affari economici dell'Assemblea nazionale del Kosovo, ha giustificato ieri la proposta di aumentare le tariffe energetiche dal primo febbraio al primo marzo affermando di "essere obbligato a farlo". "Sulla base della legislazione in vigore, Ero ha presentato il rapporto consultivo per la fissazione delle tariffe. Sappiamo tutti che tutta l'Europa è stata travolta dalla crisi energetica e il Kosovo non ne è immune. In linea con il nostro mandato, dovevamo rivedere le tariffe", ha detto. (segue) (Alt)