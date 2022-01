Kosovo: ambasciatore Usa Hovenier, tanti progressi ma ancora lavoro da fare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I progressi compiuti dal Kosovo nei 14 anni dall'indipendenza "sono straordinari" anche se rimane ancora molto lavoro da fare. Lo ha dichiarato l'ambasciatore degli Stati Uniti a Pristina, Jeff Hovenier, in un'intervista all'emittente "Rtk". Hovenier ha menzionato in particolare i progressi nello Stato di diritto, nell'attuazione delle leggi e nel sistema delle Forze di sicurezza: "Penso sia un miracolo". "Ma c'è ancora molto lavoro da fare per far progredire questo miracolo, ancora lavoro per vedere questo Paese occupare sempre di più il posto meritato come Stato indipendente e sovrano che fornisce sicurezza a tutti i cittadini", ha affermato l'ambasciatore statunitense in Kosovo. Commentando la questione della creazione dell'associazione dei comuni a maggioranza serba del Kosovo, Hovenier ha indicato che nessuno intende creare "una nuova Repubblica Srpska" ma "ci sono benefici del coordinamento". (segue) (Alt)