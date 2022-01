Kosovo: premier Kurti difende bontà misure restrittive anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La priorità per il governo kosovaro è quella di proteggere la salute dei cittadini con tutti i mezzi disponibili. Lo ha dichiarato il premier kosovaro, Albin Kurti, nel suo intervento in Parlamento per fare il punto sulla situazione riguardo la diffusione della variante Omicron. Secondo Kurti, tale variante del Covid-19 si sta diffondendo più rapidamente nel Paese rispetto alle altre varianti. Il premier ha quindi risposto alle dure critiche dell'opposizione sulle nuove misure restrittive. "Le misure anti Covid non cadono dal cielo, ma sono un risultato di un attento processo di gestione", ha dichiarato Kurti difendendo le scelte del governo pur dicendosi consapevole "dell'impatto che possono avere sulla vita economica, culturale e sociale". (segue) (Alt)