Kosovo: Tribunale speciale Uck prolunga detenzione ex presidente Thaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale speciale che indaga sui crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Ukc) ha disposto il proseguimento della detenzione dell'ex presidente kosovaro Hashim Thaci, accusato di crimini di guerra. E' quanto stabilito dal giudice Nicolas Guillou secondo cui vi sarebbero rischi, in caso di misure meno restrittive nei confronti di Thaci, che egli "ostacolerà i progressi nel procedimento giudiziario in corso o che commetta ulteriori crimini". Secondo il giudice dell'Aia, inoltre, la detenzione precedente al giudizio dell'ex capo dello Stato kosovaro, che ha ormai superato il periodo di un anno, non è da considerarsi come irragionevole. Nei mesi scorsi, lo stesso giudice francese ha osservato che il respingimento del ricorso dell'ex presidente kosovaro, che chiedeva la cancellazione delle accuse nei suoi confronti per crimini di guerra e contro l'umanità, "non rappresenta una violazione dei diritti costituzionali dell'accusato" e "il diritto del signor Thaci riguardo la presunzione d'innocenza non è stato violato". (segue) (Alt)