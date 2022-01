Serbia: presidente Vucic riceve mediatori Ue in dialogo interpartitico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha incontrato oggi i mediatori del Parlamento europeo nel dialogo interpartitico, i parlamentari Tanja Fajon e Vladimir Bilcik e gli ex parlamentari Knut Fleckenstein ed Eduard Kukan. Secondo una nota della presidenza, gli interlocutori hanno discusso proposte e suggerimenti riguardo alle imminenti elezioni in Serbia, nonché alle difficoltà incontrate dai serbi del Kosovo nell'esercizio del loro diritto di voto. I mediatori del Parlamento europeo hanno fatto riferimento all'esito del recente referendum e hanno accolto con favore il completamento di questo importante passo nella riforma della Costituzione al fine di rafforzare l'indipendenza della magistratura, in linea con la scelta strategica della Serbia di aderire all'Unione europea. Il lavoro per l'indipendenza della magistratura deve continuare, è stato ribadito nel corso del colloquio. I mediatori hanno poi valutato il colloquio con i rappresentanti dell'opposizione in Serbia, avuto nella giornata di oggi, come costruttivo e hanno informato il presidente di alcuni suggerimenti riguardanti il processo elettorale, ma anche delle proposte di modifica della legge sull'elezione dei deputati, nonché dell'attuale lavoro dell'osservatorio temporaneo dei media come organismo di vigilanza. (segue) (Seb)