Serbia: presidente Vucic riceve mediatori Ue in dialogo interpartitico (2)

- Il presidente ha dichiarato che fin dall'inizio ha mostrato disponibilità ad ascoltare tutte le proposte motivate e che molto è già stato fatto per migliorare le condizioni elettorali, al fine di creare un clima di fiducia e responsabilità di tutti i partecipanti al processo elettorale. Vucic ha poi menzionato "i numerosi e continui ostacoli" con cui le autorità di Pristina, "contrariamente a tutti gli standard democratici e ai valori europei, stanno cercando di privare i serbi del Kosovo dell'esercizio del loro diritto di voto alle elezioni di aprile". I mediatori del Parlamento europeo hanno sottolineato l'importanza di un processo elettorale libero, equo e trasparente. Continueranno a dare il loro pieno contributo nell'ambito delle loro competenze al fine di migliorare l'atmosfera generale pre-elettorale in Serbia, con lo sforzo di ottenere risultati concreti in modo tempestivo. (Seb)